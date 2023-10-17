الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة مرتكبي الهجوم على مستشفى (المعمداني) بغزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 17 - 10 (كونا) -- قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب محاسبة مرتكبي الهجوم على مستشفى (الأهلي المعمداني) في غزة.
وأضاف بوريل في تدوينه عبر حسابه على منصة لتواصل الاجتماعي (إكس) الليلة أنه يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها.
وأوضح أن الأخبار الواردة من مستشفى الأهلي المعمداني في غزة تضيف حالة من الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام.
وذكر بوريل "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ".
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم. (النهاية)
ن خ / م م ج
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