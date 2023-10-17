Wednesday, 18 October 2023 07:11 GMT

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة مرتكبي الهجوم على مستشفى (المعمداني) بغزة

10/17/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 17 - 10 (كونا) -- قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب محاسبة مرتكبي الهجوم على مستشفى (الأهلي المعمداني) في غزة.
وأضاف بوريل في تدوينه عبر حسابه على منصة لتواصل الاجتماعي (إكس) الليلة أنه يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها.
وأوضح أن الأخبار الواردة من مستشفى الأهلي المعمداني في غزة تضيف حالة من الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام.
وذكر بوريل "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ".
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم. (النهاية)

ن خ / م م ج




MENAFN17102023000071011013ID1107261291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث