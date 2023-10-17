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البحرين تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى (المعمداني) في غزة

10/17/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 10 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديد لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة معبرة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وشددت على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية وتوفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
وأكدت دعم البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف العنف والتصعيد وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة غزة مساء اليوم. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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