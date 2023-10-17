البحرين تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى (المعمداني) في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 10 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديد لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة معبرة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وشددت على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية وتوفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
وأكدت دعم البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف العنف والتصعيد وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة غزة مساء اليوم. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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