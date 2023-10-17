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فرنسا تدين بشده قصف مستشفى (المعمداني) في غزة

10/17/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 17 - 10 (كونا) -- دانت فرنسا بشدة اليوم الثلاثاء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهھلي المعمداني في غزة والذي خلف عددا كبيرا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "إن القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع ويجب أن يتيح حماية السكان المدنيين" داعية الى فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN17102023000071011013ID1107261289

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