فرنسا تدين بشده قصف مستشفى (المعمداني) في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 17 - 10 (كونا) -- دانت فرنسا بشدة اليوم الثلاثاء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهھلي المعمداني في غزة والذي خلف عددا كبيرا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "إن القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع ويجب أن يتيح حماية السكان المدنيين" داعية الى فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد اكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة (غزة) مساء اليوم. (النهاية)
م ع / م م ج
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