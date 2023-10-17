رئيسة وزراء ايطاليا وملك البحرين يناقشان كيفية منع توسع الحرب في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 10 (كونا) -- بحثت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيس آل خليفة اليوم الثلاثاء فرص العمل الدبلوماسي للحيلولة دون توسع الحرب الدائرة في قطاع غزة تحت القصف والحصار.
وقال قصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء في بيان ان ميلوني اجتمعت مع الملك حمد بن عيسى ظهر اليوم وتناولت معه آخر تطورات الأزمة في الشرق الأوسط كما بحثا بشكل خاص المبادرات الممكنة لتجنب توسع الصراع المستمر وتفضيل حل المشكلات الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وأضاف البيان أن لقاء رئيسة الوزراء وملك البحرين "شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول ضرورة إعادة إطلاق أفق سياسي مع السلطات الفلسطينية الشرعية من أجل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".
كما ذكر انه "تم خلال الاجتماع التعمق في بحث موضوعات جدول الأعمال الثنائي مع الإشارة بشكل خاص إلى التعاون في قطاعي التجارة والدفاع" وأن الرئيسة ميلوني قبلت الدعوة لزيارة مملكة البحرين قريبا. (النهاية)
م ن / ر ج
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