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رئيسة وزراء ايطاليا وملك البحرين يناقشان كيفية منع توسع الحرب في غزة

10/17/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 17 - 10 (كونا) -- بحثت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيس آل خليفة اليوم الثلاثاء فرص العمل الدبلوماسي للحيلولة دون توسع الحرب الدائرة في قطاع غزة تحت القصف والحصار.
وقال قصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء في بيان ان ميلوني اجتمعت مع الملك حمد بن عيسى ظهر اليوم وتناولت معه آخر تطورات الأزمة في الشرق الأوسط كما بحثا بشكل خاص المبادرات الممكنة لتجنب توسع الصراع المستمر وتفضيل حل المشكلات الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وأضاف البيان أن لقاء رئيسة الوزراء وملك البحرين "شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول ضرورة إعادة إطلاق أفق سياسي مع السلطات الفلسطينية الشرعية من أجل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".
كما ذكر انه "تم خلال الاجتماع التعمق في بحث موضوعات جدول الأعمال الثنائي مع الإشارة بشكل خاص إلى التعاون في قطاعي التجارة والدفاع" وأن الرئيسة ميلوني قبلت الدعوة لزيارة مملكة البحرين قريبا. (النهاية)

م ن / ر ج



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