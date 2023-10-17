الاردن يلغي القمة الرباعية المقررة الأربعاء حول الوضع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 10 (كونا) -- اعلن الأردن اليوم الثلاثاء إلغاء القمة المرتقبة غدا حول الوضع في قطاع غزة والتي كانت ستجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقل (تلفزيون المملكة) الرسمي عن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي قوله إن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء.
وكان الجانب الفلسطيني سبق وأعلن انسحاب الرئيس محمود عباس من القمة المذكورة. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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