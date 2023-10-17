Wednesday, 18 October 2023 07:11 GMT

الاردن يلغي القمة الرباعية المقررة الأربعاء حول الوضع في غزة

10/17/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 10 (كونا) -- اعلن الأردن اليوم الثلاثاء إلغاء القمة المرتقبة غدا حول الوضع في قطاع غزة والتي كانت ستجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقل (تلفزيون المملكة) الرسمي عن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي قوله إن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء.
وكان الجانب الفلسطيني سبق وأعلن انسحاب الرئيس محمود عباس من القمة المذكورة. (النهاية)

ع م ن / ر ج



MENAFN17102023000071011013ID1107261285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث