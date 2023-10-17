مجلس حكماء المسلمين يستصرخ الضمير الانساني لوضع حد للجرائم في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- استصرخ مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب اليوم الثلاثاء الضمير الإنساني لوضع حد للجرائم المستمرة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والتي تمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.
ودان مجلس حكماء المسلمين في بيان قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى (المعمداني) بغزة ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بينهم عشرات النساء والأطفال.
واكد البيان أن "التاريخ لن ينسى هذا السلوك الإجرامي بحق الأبرياء العزل" مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذا العدوان الإجرامي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة الأمر الذي يوجب التحرك العاجل لتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمنكوبين.
وشدد البيان على أن الاعتداء على المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء يعد جريمة مروعة ضد الإنسانية يجب محاسبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي. (النهاية)
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