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مجلس حكماء المسلمين يستصرخ الضمير الانساني لوضع حد للجرائم في قطاع غزة

10/17/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 10 (كونا) -- استصرخ مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب اليوم الثلاثاء الضمير الإنساني لوضع حد للجرائم المستمرة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والتي تمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.
ودان مجلس حكماء المسلمين في بيان قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى (المعمداني) بغزة ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بينهم عشرات النساء والأطفال.
واكد البيان أن "التاريخ لن ينسى هذا السلوك الإجرامي بحق الأبرياء العزل" مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذا العدوان الإجرامي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة الأمر الذي يوجب التحرك العاجل لتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمنكوبين.
وشدد البيان على أن الاعتداء على المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء يعد جريمة مروعة ضد الإنسانية يجب محاسبة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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