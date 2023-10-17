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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

10/17/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة غزة علما أن المستشفى لجأ إليه الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا عن بيوتهم بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على تدميرها.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى ثلاثة آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح وذلك قبل حادثة قصف مستشفى (المعمداني).
عمان - الأردن يعلن إلغاء القمة التي كانت مرتقبة غدا الاربعاء حول الوضع في قطاع غزة والتي كانت ستجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واشنطن - المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي جيم جوردان يفشل في الحصول على الأصوات الكافية للفوز بالمنصب الشاغر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وهو ما يستدعي الاستمرار بعقد جلسات التصويت إلى أن يحصل على تأييد 217 نائبا على الأقل.
نيودلهي - 11 شخصا على الأقل يلقون مصرعهم وعدد آخر يصابون إثر انفجارين منفصلين في اثنين من مصانع الألعاب النارية بولاية (تاميل نادو) جنوب الهند. (النهاية) ر ج

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