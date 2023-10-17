موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة المئات في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى (المعمداني) وسط مدينة غزة علما أن المستشفى لجأ إليه الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا عن بيوتهم بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على تدميرها.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى ثلاثة آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح وذلك قبل حادثة قصف مستشفى (المعمداني).
عمان - الأردن يعلن إلغاء القمة التي كانت مرتقبة غدا الاربعاء حول الوضع في قطاع غزة والتي كانت ستجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واشنطن - المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي جيم جوردان يفشل في الحصول على الأصوات الكافية للفوز بالمنصب الشاغر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وهو ما يستدعي الاستمرار بعقد جلسات التصويت إلى أن يحصل على تأييد 217 نائبا على الأقل.
نيودلهي - 11 شخصا على الأقل يلقون مصرعهم وعدد آخر يصابون إثر انفجارين منفصلين في اثنين من مصانع الألعاب النارية بولاية (تاميل نادو) جنوب الهند. (النهاية) ر ج
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