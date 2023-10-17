حاكم ولاية نيويورك تنعى ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- نعت ولاية نيويورك ممثلة بحاكم الولاية كاثي هوتشول، اليوم الأربعاء، "فقدان المزيد من الأرواح البريئة"، جراء الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على المستشفى الأهلي في غزة.

وقالت هوتشول في بيان صحفي صدر باسمها إننا "ننتظر المزيد من المعلومات من البيت الأبيض" حول سبب هذا العدوان.

ودعت الحاكمة الموجودة حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "إلى حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين" ، من هذا العدوان البربري الغاشم.

-- (بترا)

م د/ ف ج

18/10/2023 06:08:49

