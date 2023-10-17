حاكم ولاية نيويورك تنعى ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
10/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- نعت ولاية نيويورك ممثلة بحاكم الولاية كاثي هوتشول، اليوم الأربعاء، "فقدان المزيد من الأرواح البريئة"، جراء الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على المستشفى الأهلي في غزة.
وقالت هوتشول في بيان صحفي صدر باسمها إننا "ننتظر المزيد من المعلومات من البيت الأبيض" حول سبب هذا العدوان.
ودعت الحاكمة الموجودة حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "إلى حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين" ، من هذا العدوان البربري الغاشم.
-- (بترا)
م د/ ف ج
18/10/2023 06:08:49
MENAFN17102023000117011021ID1107261282
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