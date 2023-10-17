الخارجية الإيطالية تشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى والرئيس الفرنسي يدين الاعتداء

الخارجية الإيطالية تشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى والرئيس الفرنسي يدين الاعتداء
التاريخ
10/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى في غزة، داعيا إلى حماية المدنيين باعتبارها أولوية.
من جهته دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتداء على المستشفى في غزة، والذي "أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين".
ونقلت وكالة فرانس 24 عن ماكرون قوله، "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى، ولا شيء أيضا يمكن أن يبرر استهداف المدنيين".
--(بترا)
رصد / ف ق
18/10/2023 06:07:31
MENAFN17102023000117011021ID1107261281
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