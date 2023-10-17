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الخارجية الإيطالية تشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى والرئيس الفرنسي يدين الاعتداء

10/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تشعر بالصدمة والحزن إزاء ضحايا المستشفى في غزة، داعيا إلى حماية المدنيين باعتبارها أولوية.
من جهته دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتداء على المستشفى في غزة، والذي "أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين".
ونقلت وكالة فرانس 24 عن ماكرون قوله، "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى، ولا شيء أيضا يمكن أن يبرر استهداف المدنيين".
--(بترا)
رصد / ف ق
18/10/2023 06:07:31

MENAFN17102023000117011021ID1107261281

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