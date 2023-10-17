الأغذية العالمي يطالب بفتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- طالب برنامج الأغذية العالمي بالسماح للوصول دون عوائق إلى قطاع غزة، وفتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، عن ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين، سامر عبد الجابر، قوله إن أطنانًا من المواد الغذائية القادمة من الطائرات والشاحنات من جميع أنحاء المنطقة، جاهزة لتلقّي الضوء الأخضر للدخول إلى قطاع غزة.
وأضاف عبدالجابر، أن الإمدادات الغذائية جرى تخزينها في مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح مع غزة، ليتم إرسالها إلى داخل القطاع بمجرد السماح بعبور الحدود.
وأكد أهمية توفير ممر آمن لسكان غزة النازحين باتجاه الجنوب وحمايتهم في مناطق النزوح.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى مبلغ فوري قدره 74 مليون دولار للأشهر الثلاثة المقبلة لتقديم هذه المساعدة الطارئة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ف ج
18/10/2023 06:05:50
MENAFN17102023000117011021ID1107261280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.