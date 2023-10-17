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الأغذية العالمي يطالب بفتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية إلى غزة

10/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- طالب برنامج الأغذية العالمي بالسماح للوصول دون عوائق إلى قطاع غزة، وفتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، عن ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين، سامر عبد الجابر، قوله إن أطنانًا من المواد الغذائية القادمة من الطائرات والشاحنات من جميع أنحاء المنطقة، جاهزة لتلقّي الضوء الأخضر للدخول إلى قطاع غزة.
وأضاف عبدالجابر، أن الإمدادات الغذائية جرى تخزينها في مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح مع غزة، ليتم إرسالها إلى داخل القطاع بمجرد السماح بعبور الحدود.
وأكد أهمية توفير ممر آمن لسكان غزة النازحين باتجاه الجنوب وحمايتهم في مناطق النزوح.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى مبلغ فوري قدره 74 مليون دولار للأشهر الثلاثة المقبلة لتقديم هذه المساعدة الطارئة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ف ج
18/10/2023 06:05:50

MENAFN17102023000117011021ID1107261280

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