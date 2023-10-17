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أمين عام الأمم المتحدة يدين العدوان على مستشفى المعمداني في غزة

10/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي في غزة، وأدى إلى مقتل المئات وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم النساء والأطفال.
وقال غوتيريس في بيان صدر باسمه إنه "يدين أيضا الهجوم على مدرسة تابعة للأونروا" يوم أمس في مخيم المغازي للاجئين في غزة، والذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.
وأكد غوتيريس أن المستشفيات والعيادات والعاملين من الأطباء ومباني الأمم المتحدة محمية بشكل صريح بموجب القانون الدولي.
-- (بترا)
م د/ ف ج
18/10/2023 06:04:00

MENAFN17102023000117011021ID1107261279

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