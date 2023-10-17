أمين عام الأمم المتحدة يدين العدوان على مستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي في غزة، وأدى إلى مقتل المئات وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم النساء والأطفال.
وقال غوتيريس في بيان صدر باسمه إنه "يدين أيضا الهجوم على مدرسة تابعة للأونروا" يوم أمس في مخيم المغازي للاجئين في غزة، والذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.
وأكد غوتيريس أن المستشفيات والعيادات والعاملين من الأطباء ومباني الأمم المتحدة محمية بشكل صريح بموجب القانون الدولي.
-- (بترا)
م د/ ف ج
18/10/2023 06:04:00
MENAFN17102023000117011021ID1107261279
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