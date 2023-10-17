أجواء خريفية معتدلة إلى لطيفة بوجه عام اليوم وغدًا ومشمسة الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)-تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام اليوم الأربعاء، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال تساقط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمالي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

ترتفع درجات الحرارة يوم السبت، وتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 وفي مرتفعات الشراة 22 - 9، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

18/10/2023 06:01:56

