مسيرة غاضبة في أم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا)- شارك المئات من أهالي مدينة أم الفحم، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، فجر اليوم الأربعاء، في مسيرة غاضبة تنديدا ورفضا للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصفه المستشفى المعمداني في غزة.

وانطلقت المسيرة من أحياء مدينة أم الفحم، حيث أدى الشبان صلاة الجنازة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، ومن ثم جابت المسيرة شوارع وأحياء المدينة.

وتواجدت في مدينة أم الفحم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، والوحدات الخاصة، وذلك في محاولة لمنع الشبان من الخروج من المدينة نحو المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 02:23:19

