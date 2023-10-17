مسيرة غاضبة في أم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا)- شارك المئات من أهالي مدينة أم الفحم، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، فجر اليوم الأربعاء، في مسيرة غاضبة تنديدا ورفضا للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصفه المستشفى المعمداني في غزة.
وانطلقت المسيرة من أحياء مدينة أم الفحم، حيث أدى الشبان صلاة الجنازة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، ومن ثم جابت المسيرة شوارع وأحياء المدينة.
وتواجدت في مدينة أم الفحم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، والوحدات الخاصة، وذلك في محاولة لمنع الشبان من الخروج من المدينة نحو المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:23:19
MENAFN17102023000117011021ID1107261277
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