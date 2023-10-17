الكنيسة الأنجليكانية: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا)- دانت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في مدينة القدس، فجر اليوم الأربعاء، هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وقالت الكنيسة، في بيان لها اليوم، إنه وبالتزامن مع يوم الصوم والصلاة من أجل السلام، الذي أعلنه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تعرض المستشفى الأهلي العربي في غزة، الذي يتبع للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية لهجوم وحشي.

وأضافت أن "المستشفيات تعتبر بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ملاذات آمنة، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة".

وتابع البيان: "لقد لبينا نداء رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، الذي ناشد بحماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء"، مشيرا الى أنه "ومن المؤسف أن غزة ما تزال محرومة من الملاذات الآمنة".

وقالت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في بيانها، إن "الدمار الذي شهدناه، إلى جانب الاستهداف المدنس للكنيسة، يضرب جوهر الأخلاق الإنسانية"، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي "يستحق الإدانة والعقاب الدوليين".

ووجهت الكنيسة نداء عاجلا للمجتمع الدولي "للوفاء بالتزاماته في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المروعة واللاإنسانية".

وأعربت الكنيسة عن حزنها على فقدان عدد لا يحصى من الأرواح التي ارتقت في منشآت تابعة لها، معلنة يوم حداد في جميع كنائسها ومؤسساتها.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 02:19:24