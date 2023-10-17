الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.
وبحسب وكالة واس السعودية الرسمية، بيّن البديوي، أن الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة.
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
18/10/2023 02:17:13
MENAFN17102023000117011021ID1107261275
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