الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

وبحسب وكالة واس السعودية الرسمية، بيّن البديوي، أن الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

رصد / ف ق/ هـ ح

18/10/2023 02:17:13