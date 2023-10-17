الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة

الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
10/17/2023 11:26:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على ضوء قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
18/10/2023 02:16:18
MENAFN17102023000117011021ID1107261274
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