الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على ضوء قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.

--(بترا)

رصد / ف ق/ هـ ح

18/10/2023 02:16:18