مفوض حقوق الإنسان الأممي: عاجزون عن التعبير عما جرى في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- دان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي في غزة.

وقال تورك، في بيان صحفي إن "الكلام يعجز عن التعبير، وهذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى وهم من الأكثر ضعفا".

كما أشار تورك إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل عصر يوم الثلاثاء عندما تعرضت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين إلى القصف، مشيرا إلى أن المدرسة كانت مأوى لنحو 4000 شخص لاذوا بها.

وشدد تورك على أن المستشفيات بمثابة مكان مقدس، "ويجب حمايتها بأي ثمن" مضيفا أننا وحتى اللحظة لا نعلم الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور".

ودعا المفوض السامي، جميع الدول ذات التأثير لبذل كل ما بوسعها لإنهاء "هذا الوضع المخيف" مشددا على ضرورة حماية المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى من يحتاجها على وجه السرعة.

وشدد تورك على وجوب "محاسبة من تثبت مسؤوليتهم" عن ذلك.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 02:12:04