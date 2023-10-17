وينسلاند يدين الهجوم المروع على المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أعرب منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن إدانته للهجوم المروع على المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، قال وينسلاند في تصريح له، إن "الهجمات على المدنيين مرفوضة"، مشددا على أن "الأصل أن تحظى مرافق الصحة وأفرادها بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي".
وشدد على أنه لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن.
ونشرت الأمم المتحدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات أكدت فيها أن المستشفيات ليست هدفا، وأن المدارس والعاملين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين والأطفال والرضع ليسوا أهدافا.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:10:33
MENAFN17102023000117011021ID1107261272
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