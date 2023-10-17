Wednesday, 18 October 2023 07:10 GMT

وينسلاند يدين الهجوم المروع على المستشفى المعمداني

10/17/2023 11:26:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أعرب منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن إدانته للهجوم المروع على المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، قال وينسلاند في تصريح له، إن "الهجمات على المدنيين مرفوضة"، مشددا على أن "الأصل أن تحظى مرافق الصحة وأفرادها بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي".
وشدد على أنه لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن.
ونشرت الأمم المتحدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات أكدت فيها أن المستشفيات ليست هدفا، وأن المدارس والعاملين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين والأطفال والرضع ليسوا أهدافا.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:10:33

MENAFN17102023000117011021ID1107261272

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