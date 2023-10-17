اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية

اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية
التاريخ
10/17/2023 11:26:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)-دانت اليمن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء المئات من الضحايا الفلسطينيين.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى، جريمة ضد الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، لمنع سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
--(بترا)
رصد/ م ح/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:08:35
MENAFN17102023000117011021ID1107261271
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