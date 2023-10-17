اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)-دانت اليمن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء المئات من الضحايا الفلسطينيين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى، جريمة ضد الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، لمنع سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

--(بترا)

رصد/ م ح/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 02:08:35