باكستان: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني غير إنساني ولا يمكن تبريره

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دانت باكستان الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا.
وبحسب وكالة أنباء الباكستان، اليوم الأربعاء، اعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن استهداف مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد فوري للقصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة وللإفلات من العقاب الذي مارسته السلطات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.
--(بترا)
رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:06:59
MENAFN17102023000117011021ID1107261270
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