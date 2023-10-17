باكستان: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني غير إنساني ولا يمكن تبريره

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دانت باكستان الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا.

وبحسب وكالة أنباء الباكستان، اليوم الأربعاء، اعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن استهداف مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد فوري للقصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة وللإفلات من العقاب الذي مارسته السلطات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

--(بترا)

رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 02:06:59