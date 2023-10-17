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هيئة الأسرى الفلسطينية تقاطع محاكم الاحتلال تنديدا بمجزرة المستشفى المعمداني

10/17/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، عن مقاطعتها لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدراجاتها كافة، تنديدا بالإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة.
ودعت الهيئة في بيان لها جميع المحامين العاملين في المؤسسات الحقوقية، والمحامين الذين يتابعون ملفات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل خاص إلى الالتزام بهذه الخطوة الاحتجاجية.
وكان الاحتلال نفذ مجزرة جماعية مساء أمس الثلاثاء، بحق المدنيين في غزة وقصف المستشفى المعمداني ما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:05:34

MENAFN17102023000117011021ID1107261269

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