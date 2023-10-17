هيئة الأسرى الفلسطينية تقاطع محاكم الاحتلال تنديدا بمجزرة المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، عن مقاطعتها لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدراجاتها كافة، تنديدا بالإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة.
ودعت الهيئة في بيان لها جميع المحامين العاملين في المؤسسات الحقوقية، والمحامين الذين يتابعون ملفات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل خاص إلى الالتزام بهذه الخطوة الاحتجاجية.
وكان الاحتلال نفذ مجزرة جماعية مساء أمس الثلاثاء، بحق المدنيين في غزة وقصف المستشفى المعمداني ما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:05:34
MENAFN17102023000117011021ID1107261269
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