جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة اليوم

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة اليوم
التاريخ
10/17/2023 11:25:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية عند الساعة العاشرة صباحا (الخامسة مساء بتوقيت الأردن) اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة.
وقرر المجلس عقد الجلسة بطلب عربي، تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.
وهذه هي المرة الرابعة التي ينعقد بها المجلس لمناقشة الوضع في فلسطين هذا الشهر.
-- (بترا)
م د/ ب ع/ هـ ح
18/10/2023 02:00:38
MENAFN17102023000117011021ID1107261268
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