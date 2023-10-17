جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية عند الساعة العاشرة صباحا (الخامسة مساء بتوقيت الأردن) اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة.

وقرر المجلس عقد الجلسة بطلب عربي، تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.

وهذه هي المرة الرابعة التي ينعقد بها المجلس لمناقشة الوضع في فلسطين هذا الشهر.

-- (بترا)

م د/ ب ع/ هـ ح

18/10/2023 02:00:38