بريطانيا: تدمير المستشفى الأهلي في غزة خسارة فادحة في الأرواح

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 18 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن تدمير المستشفى الأهلي في غزة يمثل خسارة فادحة في الأرواح.

وأضاف في تغريدة له على منصة " اكس" - تويتر سابقا- "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أن حماية المدنيين يجب أن تأتي في المقام الأول" .

وأوضح أن "المملكة المتحدة سوف تعمل مع حلفائها لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

--(بترا)

رش/هـ ح

18/10/2023 01:58:44