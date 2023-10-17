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بريطانيا: تدمير المستشفى الأهلي في غزة خسارة فادحة في الأرواح

10/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن تدمير المستشفى الأهلي في غزة يمثل خسارة فادحة في الأرواح.
وأضاف في تغريدة له على منصة " اكس" - تويتر سابقا- "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أن حماية المدنيين يجب أن تأتي في المقام الأول" .
وأوضح أن "المملكة المتحدة سوف تعمل مع حلفائها لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".
--(بترا)
رش/هـ ح
18/10/2023 01:58:44

MENAFN17102023000117011021ID1107261267

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