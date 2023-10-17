بريطانيا: تدمير المستشفى الأهلي في غزة خسارة فادحة في الأرواح

بريطانيا: تدمير المستشفى الأهلي في غزة خسارة فادحة في الأرواح
التاريخ
10/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن تدمير المستشفى الأهلي في غزة يمثل خسارة فادحة في الأرواح.
وأضاف في تغريدة له على منصة " اكس" - تويتر سابقا- "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أن حماية المدنيين يجب أن تأتي في المقام الأول" .
وأوضح أن "المملكة المتحدة سوف تعمل مع حلفائها لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".
--(بترا)
رش/هـ ح
18/10/2023 01:58:44
MENAFN17102023000117011021ID1107261267
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