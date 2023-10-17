الرئيس الفلسطيني: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن تمر دون حساب

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في مدينة غزة، فاجعة كبيرة وجريمة حرب بشعة، لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر بدون حساب.

وأضاف الرئيس عباس، خلال ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية العاجل الذي دعا له فور عودته من عمان، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، فجر اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال تخطت كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب.

وتابع الرئيس الفلسطيني أمام هذه الفاجعة التي حدثت الليلة، وحرصا على أبناء شعبنا، قررت قطع زيارتي والعودة لأرض الوطن لأكون بين أبناء شعبي في هذه المحنة الكبيرة، واتفقنا مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة التي كانت مقررة اليوم في عمان مع الرئيس بايدن.

ودعا الرئيس عباس إلى رص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة وعدم الانجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

وشدد الرئيس عباس على أننا لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الواحد والعشرين، ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة أخرى، وسيبقى شعبنا صامدا على أرض وطنه ولن يرحل مهما بلغت التضحيات.

وأكد أننا سنقوم بكل ما يلزم لنوقف حمام الدم في غزة الأبية وفي الضفة الباسلة، مشددا على أن أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإدانة هذه الجريمة ووقف العدوان فورا.

ودعا الرئيس عباس جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم، مشددا على أن هذه اللحظة مصيرية خطيرة ولا يمكن إلا أن تواجه بالوحدة والصمود في وجه العدوان الإسرائيلي".

ووجه التحية لجماهير شعب فلسطين في قطاع غزة البطل، مؤكدا أن المخطط الإسرائيلي لتهجيرهم من أرض وطننا لن يمر وسنتصدى له بكل السبل.

وعبر الرئيس عباس عن تقديره لمواقف الدول العربية التي رفضت التهجير، مشددا على أن شعب فلسطين لن يركع ولن يستسلم وسينتصر.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 01:57:53