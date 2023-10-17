الكويت تدعو لوقف الجرائم الوحشية على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى ارتقاء المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.
وجددت التأكيد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 01:28:44
MENAFN17102023000117011021ID1107261264
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