الكويت تدعو لوقف الجرائم الوحشية على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى ارتقاء المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.

وجددت التأكيد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 01:28:44