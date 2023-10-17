روسيا و الإمارات تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

روسيا و الإمارات تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم
التاريخ
10/17/2023 11:25:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دعت روسيا والإمارات، مساء أمس الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بعد استهداف مستشفى المعمداني في غزة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر تلغرام إن روسيا والإمارات تقدمتا بطلب لعقد اجتماع علني لمجلس الأمن، قبل ظهر اليوم؛ "بسبب الجريمة الإسرائيلية البشعة على مستشفى في غزة".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 01:23:10
MENAFN17102023000117011021ID1107261263
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