مندوب الأردن في الأمم المتحدة يطالب بتقديم المسؤولين عن مجزرة المعمداني للعدالة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا)- طالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، بتقديم المسؤولين عن الاعتداء على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى العدالة.

وقال الحمود، في حديث للصحافيين أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، "إن المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل يتمتعون بالحصانة وهذا يجب أن يتغير حالا".

وشدد الحمود، ومعه عدد من السفراء العرب بالأمم المتحدة، على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالدعوة لوقف العدوان على غزة دون شرط وإدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين من وطنهم وهي نية مبيتة لقوات الاحتلال.

إلى ذلك، طلبت الإمارات العربية من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة.

-- (بترا)





م د/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 01:21:50