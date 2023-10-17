الإمارات تدين بشدة قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 18 تشرين الأول (بترا)- دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وعبرت وزارة الخارجية بدولة الإمارات في بيان الليلة الماضية عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وشددت الخارجية الإماراتية، على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مشددة على أهمية أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
ف ش/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:57:54
MENAFN17102023000117011021ID1107261261
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