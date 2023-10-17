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الإمارات تدين بشدة قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بغزة

10/17/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 18 تشرين الأول (بترا)- دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وعبرت وزارة الخارجية بدولة الإمارات في بيان الليلة الماضية عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وشددت الخارجية الإماراتية، على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مشددة على أهمية أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
ف ش/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:57:54

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