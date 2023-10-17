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الجزائر تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

10/17/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)-دانت الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي خلف مئات الشهداء و المصابين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان الرئاسة الجمهورية الجزائرية قولها : "تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على المستشفى من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف البيان أن الجزائر "تناشد المجتمع الدولي و المنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الإنساني و أبسط القيم الإنسانية.
--(بترا)
رصد/ م ح/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:43:44

MENAFN17102023000117011021ID1107261259

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