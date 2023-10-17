الجزائر تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)-دانت الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي خلف مئات الشهداء و المصابين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان الرئاسة الجمهورية الجزائرية قولها : "تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على المستشفى من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف البيان أن الجزائر "تناشد المجتمع الدولي و المنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الإنساني و أبسط القيم الإنسانية.
--(بترا)
رصد/ م ح/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:43:44
MENAFN17102023000117011021ID1107261259
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