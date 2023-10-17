الرئيس المصري يدين القصف المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وتابع السيسي، "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية"، مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.

--(بترا)

رصد / ف ق/ هـ ح

18/10/2023 00:42:25