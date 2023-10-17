الرئيس المصري يدين القصف المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة

الرئيس المصري يدين القصف المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
10/17/2023 11:25:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
وتابع السيسي، "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية"، مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
18/10/2023 00:42:25
MENAFN17102023000117011021ID1107261258
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