وقفات ومسيرات بالمحافظات تندد بالجرائم الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
محافظات 18 تشرين الأول ( بترا)- نظمت فاعليات رسمية وشعبية، أمس الثلاثاء، مسيرات ووقفات احتجاجية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على عزة.
ونظم مجلس محافظة الزرقاء، بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، وقفة للتضامن مع أهالي قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وقصف عشوائي وحرب إبادة جماعية.
وشارك في الوقفة التي نفذت أمام مبنى الغرفة رئيس الغرفة حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وموظفوها، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري وأعضاء المجلس، ورئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات، بالإضافة لجمع من أبناء الزرقاء وممثلي القطاعات التجارية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المشاركون في الوقفة الرفض التام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإيصال الكهرباء والماء والدواء والغذاء لأهالينا في القطاع، مشيرين إلى الدعم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعم مواقف الأردن التاريخية حيال فلسطين.
وفي معان، نظمت الفعاليات الشعبية في المدينة وقفة حاشدة، وسط البلد، ندد المشاركون فيها بالجرائم الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكان آخرها الجريمة النكراء باستهداف المستشفى المعمداني في غزة.
وقالوا إن هذا الإجرام و هذه الإبادة الممنهجة أثارت غضب وحفيظة كل العرب والمسلمين، مطالبين بمواقف عربية وإسلامية شجاعة ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الجلل.
وأصدر مجلس محافظة الطفيلة بيانا استنكر خلاله الاعتداءات الهمجية على قطاع غزة، مؤكدا الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف القصف المتواصل على قطاع غزة.
وقال البيان إن مجلس محافظة الطفيلة يستنكر الاعتداء الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، مضيفا أن ممارسات الاحتلال الغاشم تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية من قصف للمستشفيات والمباني السكنية، بالإضافة لقطع الماء والكهرباء وكل السبل أمام إيصال المساعدات لأبناء شعبنا الأعزل داخل قطاع غزة، مطالبين من الدول العربية باتخاذ موقف حاسم أمام هذه الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة هاشم.
وفي إربد، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة جدارا وقفة تضامنية نصرة ودعما لصمود الأهل في غزة، ومقاومة الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.
وشارك في الوقفة رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون ونائب الرئيس الدكتور إيمان البشيتي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وحشد كبير من طلبة الجامعة، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لما يجري من عدوان غاشم على الأبرياء في قطاع غزة، ودعما لصمود الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.
ودان الزبون خلال الوقفة الحرب على الأهل في قطاع غزة، والتضييق على المرابطين في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، أرض الإسراء والمعراج، مبينا أن الأردن قدم عبر تاريخه الشهيد تلو الشهيد على ثرى فلسطين الطهور، ولم يتخلى يوما عن دعم القضية الفلسطينية وفي كافة المحافل، مذكرا باستشهاد جلالة الملك عبدالله المؤسس على عتبات المسجد الأقصى، حيث روى الهاشميون بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين المباركة.
وردد طلبة الجامعة والحضور خلال الوقفة هتافات أكدت على ضرورة إيقاف سياسة القتل الوحشية التي يرتكبها العدو ضد الأهالي في غزة، مشيدين بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية.
وفي جامعة اليرموك نظم مئات الطلبة وقفة تضامنية، دعمًا لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبَّر الطلبة عن استنكارهم ورفضهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيدين بصمود الشعب العربي الفلسطيني المستمر في نضاله وكفاحه وجهاده دفاعًا عن أرض فلسطين المحتلة، مؤكدين التفافهم ودعمهم المطلق لجميع الجهود التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة.
وفي عجلون، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية وقفة تضامنية نصرة لأهل غزة واحتجاجا على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة أن أسرة الجامعة تستنكر هذا العدوان وتقف اليوم دعمًا لصمود إخواننا في فلسطين وقطاع غزة، بسبب العلاقة الوثيقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة دفاعًا عن القضية الفلسطينية والحق في الحرية والحياة.
واستنكر الأكاديميون من أساتذة الجامعة وإداريين وطلبة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.
وأكد طلبة الجامعة أهمية الدفاع عن القضية الفلسطينية والحق في الحياة والحرية والتصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية رافعين العلمين الأردني والفلسطيني.
وفي السياق، تطلق اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من "نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية" حملة "غزة معا ننصرها"، يوم غد الأربعاء، عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى أف أم، وذلك لجمع التبرعات دعما لصمود أهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني، وتأكيدا على تضامن الشعب الأردني مع الأشقاء في فلسطين تجاه ما يتعرضون له من إبادة ومجازر ينفذها الكيان الغاصب بحقهم.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم، إن الحملة تهدف إلى إيواء الأشقاء في قطاع غزة وتوفير المساعدات اللازمة لهم، وإعادة إعمار البُنى التحتية والبيوت التي دمرتها واستهدفتها طائرات الاحتلال الصهيوني في غزة وفلسطين بشكل عام من خلال الفرق الفنية التي تم تجهيزها لذلك الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأشقاء في فلسطين.
ودعت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين جميع أبناء المجتمع المحلي الى المشاركة في دعم صمود الأهل في فلسطين، من خلال التبرع للحملة عبر طرق التبرع المختلفة على أثير إذاعة حسنى اف ام، 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال، أو من خلال - التبرع مباشرة، في أي فرع من فروع نقابة المهندسين في مختلف المحافظات، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في جميع المحافظات.
كما يمكن التبرع من خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM، إضافة إلى الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي : وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح حملة "غزة معا ننصرها إيواء وإعمار"، إضافة إلى امكانية التبرع عبر المحافظة الالكترونية وخدمة Cliq على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.
ويتزامن يوم البث المفتوح، مع افتتاح خيمة أمام مجمع النقابات المهنية لحملة "غزة معا ننصرها"، ستضم العديد من الفعاليات طوال اليوم المفتوح لدعم الحملة، كما سيتم التعاون في بث الحملة عبر عدد من الإذاعات الأردنية في محافظات المملكة كإذاعة الكرك وإذاعة جامعة الطفيلة التقنية وإذاعة جامعة آل البيت وغيرها، وذلك من خلال التنسيق مع جميع فروع النقابة في محافظات المملكة.
من جانبه، أعلن تطبيق Petra Ride لخدمات نقل الركاب في الأردن، عن تخصيص 20 بالمئة، من قيمة كل رحلة يوم البث المفتوح لصالح دعم حملة "غزة معا ننصرها".
--(بترا)
ع ض/س م/ ر ش/ ع ح/ ع ف/ س ع/هـ ح
18/10/2023 00:40:52
MENAFN17102023000117011021ID1107261257
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