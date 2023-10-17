وقفات ومسيرات بالمحافظات تندد بالجرائم الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 18 تشرين الأول ( بترا)- نظمت فاعليات رسمية وشعبية، أمس الثلاثاء، مسيرات ووقفات احتجاجية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على عزة.

ونظم مجلس محافظة الزرقاء، بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، وقفة للتضامن مع أهالي قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وقصف عشوائي وحرب إبادة جماعية.

وشارك في الوقفة التي نفذت أمام مبنى الغرفة رئيس الغرفة حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وموظفوها، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري وأعضاء المجلس، ورئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات، بالإضافة لجمع من أبناء الزرقاء وممثلي القطاعات التجارية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون في الوقفة الرفض التام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإيصال الكهرباء والماء والدواء والغذاء لأهالينا في القطاع، مشيرين إلى الدعم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعم مواقف الأردن التاريخية حيال فلسطين.

وفي معان، نظمت الفعاليات الشعبية في المدينة وقفة حاشدة، وسط البلد، ندد المشاركون فيها بالجرائم الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكان آخرها الجريمة النكراء باستهداف المستشفى المعمداني في غزة.

وقالوا إن هذا الإجرام و هذه الإبادة الممنهجة أثارت غضب وحفيظة كل العرب والمسلمين، مطالبين بمواقف عربية وإسلامية شجاعة ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الجلل.

وأصدر مجلس محافظة الطفيلة بيانا استنكر خلاله الاعتداءات الهمجية على قطاع غزة، مؤكدا الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف القصف المتواصل على قطاع غزة.

وقال البيان إن مجلس محافظة الطفيلة يستنكر الاعتداء الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، مضيفا أن ممارسات الاحتلال الغاشم تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية من قصف للمستشفيات والمباني السكنية، بالإضافة لقطع الماء والكهرباء وكل السبل أمام إيصال المساعدات لأبناء شعبنا الأعزل داخل قطاع غزة، مطالبين من الدول العربية باتخاذ موقف حاسم أمام هذه الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة هاشم.

وفي إربد، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة جدارا وقفة تضامنية نصرة ودعما لصمود الأهل في غزة، ومقاومة الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.

وشارك في الوقفة رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون ونائب الرئيس الدكتور إيمان البشيتي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وحشد كبير من طلبة الجامعة، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لما يجري من عدوان غاشم على الأبرياء في قطاع غزة، ودعما لصمود الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.

ودان الزبون خلال الوقفة الحرب على الأهل في قطاع غزة، والتضييق على المرابطين في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية، أرض الإسراء والمعراج، مبينا أن الأردن قدم عبر تاريخه الشهيد تلو الشهيد على ثرى فلسطين الطهور، ولم يتخلى يوما عن دعم القضية الفلسطينية وفي كافة المحافل، مذكرا باستشهاد جلالة الملك عبدالله المؤسس على عتبات المسجد الأقصى، حيث روى الهاشميون بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين المباركة.

وردد طلبة الجامعة والحضور خلال الوقفة هتافات أكدت على ضرورة إيقاف سياسة القتل الوحشية التي يرتكبها العدو ضد الأهالي في غزة، مشيدين بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية.

وفي جامعة اليرموك نظم مئات الطلبة وقفة تضامنية، دعمًا لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبَّر الطلبة عن استنكارهم ورفضهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيدين بصمود الشعب العربي الفلسطيني المستمر في نضاله وكفاحه وجهاده دفاعًا عن أرض فلسطين المحتلة، مؤكدين التفافهم ودعمهم المطلق لجميع الجهود التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة.

وفي عجلون، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية وقفة تضامنية نصرة لأهل غزة واحتجاجا على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور فراس الهناندة أن أسرة الجامعة تستنكر هذا العدوان وتقف اليوم دعمًا لصمود إخواننا في فلسطين وقطاع غزة، بسبب العلاقة الوثيقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة دفاعًا عن القضية الفلسطينية والحق في الحرية والحياة.

واستنكر الأكاديميون من أساتذة الجامعة وإداريين وطلبة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.

وأكد طلبة الجامعة أهمية الدفاع عن القضية الفلسطينية والحق في الحياة والحرية والتصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية رافعين العلمين الأردني والفلسطيني.

وفي السياق، تطلق اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من "نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية" حملة "غزة معا ننصرها"، يوم غد الأربعاء، عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى أف أم، وذلك لجمع التبرعات دعما لصمود أهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني، وتأكيدا على تضامن الشعب الأردني مع الأشقاء في فلسطين تجاه ما يتعرضون له من إبادة ومجازر ينفذها الكيان الغاصب بحقهم.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم، إن الحملة تهدف إلى إيواء الأشقاء في قطاع غزة وتوفير المساعدات اللازمة لهم، وإعادة إعمار البُنى التحتية والبيوت التي دمرتها واستهدفتها طائرات الاحتلال الصهيوني في غزة وفلسطين بشكل عام من خلال الفرق الفنية التي تم تجهيزها لذلك الغرض، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأشقاء في فلسطين.

ودعت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين جميع أبناء المجتمع المحلي الى المشاركة في دعم صمود الأهل في فلسطين، من خلال التبرع للحملة عبر طرق التبرع المختلفة على أثير إذاعة حسنى اف ام، 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال، أو من خلال - التبرع مباشرة، في أي فرع من فروع نقابة المهندسين في مختلف المحافظات، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في جميع المحافظات.

كما يمكن التبرع من خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM، إضافة إلى الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي : وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح حملة "غزة معا ننصرها إيواء وإعمار"، إضافة إلى امكانية التبرع عبر المحافظة الالكترونية وخدمة Cliq على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

ويتزامن يوم البث المفتوح، مع افتتاح خيمة أمام مجمع النقابات المهنية لحملة "غزة معا ننصرها"، ستضم العديد من الفعاليات طوال اليوم المفتوح لدعم الحملة، كما سيتم التعاون في بث الحملة عبر عدد من الإذاعات الأردنية في محافظات المملكة كإذاعة الكرك وإذاعة جامعة الطفيلة التقنية وإذاعة جامعة آل البيت وغيرها، وذلك من خلال التنسيق مع جميع فروع النقابة في محافظات المملكة.

من جانبه، أعلن تطبيق Petra Ride لخدمات نقل الركاب في الأردن، عن تخصيص 20 بالمئة، من قيمة كل رحلة يوم البث المفتوح لصالح دعم حملة "غزة معا ننصرها".

--(بترا)

ع ض/س م/ ر ش/ ع ح/ ع ف/ س ع/هـ ح

18/10/2023 00:40:52