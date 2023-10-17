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المملكة المغربية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

10/17/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دانت المملكة المغربية بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات، وفق أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الوزارة في بيان، إن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.
وأضافت الوزارة أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية، بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.
--(بترا)
رصد/ م ح/ هـ ح
18/10/2023 00:33:38

MENAFN17102023000117011021ID1107261256

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