المملكة المغربية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- دانت المملكة المغربية بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات، وفق أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الوزارة في بيان، إن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.
وأضافت الوزارة أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية، بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.
--(بترا)
رصد/ م ح/ هـ ح
18/10/2023 00:33:38
MENAFN17102023000117011021ID1107261256
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