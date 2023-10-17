Wednesday, 18 October 2023 07:08 GMT

أمين عام الجامعة العربية يدين قصف مستشفى المعمداني في غزة

10/17/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- دان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قصف مستشفى المعمداني في غزة، مطالبا "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".
وكتب أبو الغيط على منصة إكس، "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد، آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
18/10/2023 00:28:12

MENAFN17102023000117011021ID1107261255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث