أمين عام الجامعة العربية يدين قصف مستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- دان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قصف مستشفى المعمداني في غزة، مطالبا "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".

وكتب أبو الغيط على منصة إكس، "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد، آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

--(بترا)

رصد / ف ق/ هـ ح

18/10/2023 00:28:12