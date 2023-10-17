أمين عام الجامعة العربية يدين قصف مستشفى المعمداني في غزة

أمين عام الجامعة العربية يدين قصف مستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
10/17/2023 11:25:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- دان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قصف مستشفى المعمداني في غزة، مطالبا "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".
وكتب أبو الغيط على منصة إكس، "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد، آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
18/10/2023 00:28:12
MENAFN17102023000117011021ID1107261255
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