استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله
التاريخ
10/17/2023 11:25:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
واستشهد المواطن الفلسطيني، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في القرية تنديدا وغضبا بقصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة على يد الاحتلال.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:11:36
MENAFN17102023000117011021ID1107261254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.