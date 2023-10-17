استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

واستشهد المواطن الفلسطيني، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في القرية تنديدا وغضبا بقصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة على يد الاحتلال.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

18/10/2023 00:11:36