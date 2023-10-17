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صحة غزة: يصعب التعرف على جثث ضحايا مجزرة المعمداني

10/17/2023 11:25:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، ليلة أمس الثلاثاء، إنه يصعب التعرف على جثث ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.
وأضاف أن مستشفى المعمداني كان يعتبر ملاذا آمنا لسكان القطاع، مؤكدا أن كل الشهداء والجرحى في المجزرة مدنيون.
وقال إن المستشفى المعمداني لم يُستهدف في الحروب السابقة، مشيرا إلى أنه بعد قصف المستشفى المعمداني "كُسرت كل الخطوط الحمراء ونخشى على مستشفى الشفاء".
وأكد أن إحداثيات المستشفيات تسلم للصليب الأحمر الدولي الذي يسلمها للاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:10:53

MENAFN17102023000117011021ID1107261253

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