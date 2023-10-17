صحة غزة: يصعب التعرف على جثث ضحايا مجزرة المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، ليلة أمس الثلاثاء، إنه يصعب التعرف على جثث ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.
وأضاف أن مستشفى المعمداني كان يعتبر ملاذا آمنا لسكان القطاع، مؤكدا أن كل الشهداء والجرحى في المجزرة مدنيون.
وقال إن المستشفى المعمداني لم يُستهدف في الحروب السابقة، مشيرا إلى أنه بعد قصف المستشفى المعمداني "كُسرت كل الخطوط الحمراء ونخشى على مستشفى الشفاء".
وأكد أن إحداثيات المستشفيات تسلم للصليب الأحمر الدولي الذي يسلمها للاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
18/10/2023 00:10:53
MENAFN17102023000117011021ID1107261253
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