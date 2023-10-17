رئيس الوزراء يُعلن الحِداد العام في المملكة على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة

عمان 18 تشرين الأول ( بترا )-أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم. وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكَّس الأعلام فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة لمدة ثلاثة أيام. --(بترا) ب ع/هـ ح 18/10/2023 00:10:33

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.