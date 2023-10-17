رئيس الوزراء يُعلن الحِداد العام في المملكة على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة

رئيس الوزراء يُعلن الحِداد العام في المملكة على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة
التاريخ
10/17/2023 11:25:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول ( بترا )-أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكَّس الأعلام فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة لمدة ثلاثة أيام.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
18/10/2023 00:10:33
MENAFN17102023000117011021ID1107261252
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