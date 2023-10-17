Wednesday, 18 October 2023 07:07 GMT

مسيرة غاضبة في إربد تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

10/17/2023 11:25:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 17 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مسيرة غاضبة في إربد، مساء اليوم الثلاثاء؛ تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجزرة وحشية بقصفه المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وطالب المشاركون، خلال المسيرة، التي انطلقت من وسط المدينة باتجاه شارع الجامعة بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة حرب إبادة بشرية تتجاوز الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك.
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصر بإذن الله على الباطل والمعتدي.
--(بترا)
س ع/ب ع/ هـ ح
17/10/2023 23:47:13

MENAFN17102023000117011021ID1107261251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث