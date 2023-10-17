مسيرة غاضبة في إربد تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مسيرة غاضبة في إربد، مساء اليوم الثلاثاء؛ تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجزرة وحشية بقصفه المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وطالب المشاركون، خلال المسيرة، التي انطلقت من وسط المدينة باتجاه شارع الجامعة بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة حرب إبادة بشرية تتجاوز الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك.

وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصر بإذن الله على الباطل والمعتدي.

--(بترا)

س ع/ب ع/ هـ ح

17/10/2023 23:47:13