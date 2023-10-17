أمين عام الاتحاد الأوروبي: استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي

أمين عام الاتحاد الأوروبي: استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي
التاريخ
10/17/2023 11:25:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، إن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي، "لقد حصلنا على هذه المعلومات عند وجودنا باجتماع افتراضي مع القادة، مؤكدا أن الهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي.
--(بترا)
رصد/ م ح/ب ع
17/10/2023 23:34:56
MENAFN17102023000117011021ID1107261250
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