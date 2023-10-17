أمين عام الاتحاد الأوروبي: استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، إن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي، "لقد حصلنا على هذه المعلومات عند وجودنا باجتماع افتراضي مع القادة، مؤكدا أن الهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي.

--(بترا)

رصد/ م ح/ب ع

17/10/2023 23:34:56