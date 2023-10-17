مارتن سكورسيزى يقضى عامين لكتابة Killers Of The Flower Moon بسبب دى كابريو

(MENAFN
- Youm7) كشف المخرج العالمى مارتن سكورسيزي أنه قضى عامين في كتابة سيناريو فيلم Killers Of The Flower Moon عندما طلب منه النجم العالمى ليوناردو دي كابريو إجراء بعض التغييرات الكبيرة في الفيلم الجديد، في حديثه لصحيفة الأيرلندية تايمز، كشف سكورسيزي أنه كان يعمل على سيناريو فيلم الجريمة الحقيقية الجديد لمدة عامين عندما قرأه ليوناردو دي كابريو وطلب إعادة صياغته.
مارتن سكورسيزى وليورناردو دى كابريو
فيلم Killers Of The Flower Moon مستوحى من سلسلة جرائم قتل وقعت في قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وجيسي بليمونز وليلي جلادستون وبريندان فريزر.
في حين يتم سرد الفيلم الآن من منظور قبيلة أوسيدج، لم يكن هذا هو الحال دائمًا، وفقًا لسكورسيزي، فقد تم سرد السيناريو الأصلي للفيلم "من وجهة نظر عملاء المكتب القادمين للتحقيق"، الأمر الذي أكد دي كابريو بسبب أنه يواجه مشكلة مع السيناريو.
وأوضح سكورسيزي: "جاءني ليو وسألني: أين يكمن جوهر هذه القصة؟، ومن هنا شعرنا أن القصة الحقيقية لم تكن تأتي بالضرورة من الخارج، مع المكتب، بل من الداخل، من أوكلاهوما"، وأدى ذلك إلى لقاء لـ سكورسيزى مع 300 عضو من مجتمع غراي هورس في أوكلاهوما.
وصرح سكورسيزي لصحيفة آيريش تايمز: "لقد قلت دائمًا إذا شاركت في أي شيء يتعلق بالسكان الأصليين، فمن الأفضل أن أعرف من هم هؤلاء الناس، أو على الأقل أشعر بالارتياح معهم كبشر".
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