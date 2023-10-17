مارتن سكورسيزى يقضى عامين لكتابة Killers Of The Flower Moon بسبب دى كابريو

MENAFN - Youm7) كشف المخرج العالمى مارتن سكورسيزي أنه قضى عامين في كتابة سيناريو فيلم Killers Of The Flower Moon عندما طلب منه النجم العالمى ليوناردو دي كابريو إجراء بعض التغييرات الكبيرة في الفيلم الجديد، في حديثه لصحيفة الأيرلندية تايمز، كشف سكورسيزي أنه كان يعمل على سيناريو فيلم الجريمة الحقيقية الجديد لمدة عامين عندما قرأه ليوناردو دي كابريو وطلب إعادة صياغته.

مارتن سكورسيزى وليورناردو دى كابريو





فيلم Killers Of The Flower Moon مستوحى من سلسلة جرائم قتل وقعت في قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وجيسي بليمونز وليلي جلادستون وبريندان فريزر.

في حين يتم سرد الفيلم الآن من منظور قبيلة أوسيدج، لم يكن هذا هو الحال دائمًا، وفقًا لسكورسيزي، فقد تم سرد السيناريو الأصلي للفيلم "من وجهة نظر عملاء المكتب القادمين للتحقيق"، الأمر الذي أكد دي كابريو بسبب أنه يواجه مشكلة مع السيناريو.

وأوضح سكورسيزي: "جاءني ليو وسألني: أين يكمن جوهر هذه القصة؟، ومن هنا شعرنا أن القصة الحقيقية لم تكن تأتي بالضرورة من الخارج، مع المكتب، بل من الداخل، من أوكلاهوما"، وأدى ذلك إلى لقاء لـ سكورسيزى مع 300 عضو من مجتمع غراي هورس في أوكلاهوما.



وصرح سكورسيزي لصحيفة آيريش تايمز: "لقد قلت دائمًا إذا شاركت في أي شيء يتعلق بالسكان الأصليين، فمن الأفضل أن أعرف من هم هؤلاء الناس، أو على الأقل أشعر بالارتياح معهم كبشر".