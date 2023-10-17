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عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت يلتقون في فيلم التجربة المكسيكية

10/17/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى 4 من نجوم الكوميديا في فيلم
جديد هو " التجربة المكسيكية "
والنجوم هم عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى ويشارك معهم أيضا الفنان محمود حافظ ومن تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادى على ومن المتوقع عرض الفيلم فى موسم رأس السنة الميلادية





التجربة المكسيكية


وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى

فيلم التجربة المكسيكية يشارك به مجموعة من الفنانين منهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله


وانتهى النجم
أحمد سعد
من تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تكون الأغنية الدعائية لفيلم التجربة المكسيكية المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، كما يتضمن الفيلم أغنية أخرى يغنيها أبطال العمل







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