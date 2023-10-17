عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت يلتقون في فيلم التجربة المكسيكية

(MENAFN
- Youm7) يلتقى 4 من نجوم الكوميديا في فيلم
جديد هو " التجربة المكسيكية "
والنجوم هم عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى ويشارك معهم أيضا الفنان محمود حافظ ومن تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادى على ومن المتوقع عرض الفيلم فى موسم رأس السنة الميلادية
التجربة المكسيكية
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى
فيلم التجربة المكسيكية يشارك به مجموعة من الفنانين منهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله
وانتهى النجم
أحمد سعد
من تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تكون الأغنية الدعائية لفيلم التجربة المكسيكية المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، كما يتضمن الفيلم أغنية أخرى يغنيها أبطال العمل
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