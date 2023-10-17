العلامة الكاملة لفيلم تايلور سويفت الجديد Taylor Swift: The Eras Tour

MENAFN - Youm7) حصل الفليم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour، على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدا عالميا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وذلك بعد أن حقق الفيلم الوثائقي الجديد للمغنية العالمية تايلور سويفت ، Taylor Swift: The Eras Tour، أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، حيث يوثق العمل، الذي تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر الجارى، العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت العروض قائمة أغاني امتدت طوال مسيرتها المهنية والتي رفعت الأغاني من ألبوماتها العشرة من "Fearless" إلى "Midnights".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها.

وجاء المبلغ المتبقي البالغ 31 مليون دولار من العروض الدولية لـ The Eras Tour، والتي أقيمت في أكثر من 90 دولة ومنطقة.

ويتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم " Never Say Never" للمغنى العالمى جاستن بيبر، والذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وأنهى فيلم بيبر مسيرته بإجمالي إجمالي قدره 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن فيلم الحفلة الموسيقية لسويفت لأول مرة في أغسطس الماضى، وتم إصداره في دور العرض الكندية وأمريكا الشمالية قبل يوم واحد من الموعد المتوقع في 12 أكتوبر الجارى،

وظهرت بيونسيه بشكل مفاجئ في العرض الأول لفيلم The Eras Tour في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

قام سام رينش بإخراج The Eras Tour، والذي قام بإخراج أفلام وثائقية موسيقية لأمثال Billie Eilish وMumford & Sons وBlur.



