خطوات مهمة تساعد في محاربة الشعر الأبيض.. قللى التوتر

(MENAFN
- Youm7) بالرغم من تدخل عامل الوراثة في ظهور الشعر الأبي ، لكن هناك عدة طرق أخرى تتسبب في ظهوره بطريقة أسرع، بالإضافة إلى أن ظهوره غير مرتبط بالعمر أيضًا ولا يتوقف على رجال أو نساء، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الخطوات
لمحاربة الشعر الأبيض
وفقًا لما جاء في موقع
stylecraze
شعر أبيض قللي التوتر:
قد يكون التوتر
سببا في ظهور حب الشباب وبعض المشكلات التي تواجه البشرة، أيضًا يمكن أن يتسبب في تغير لون الشعر إلى
الشعر الأبيض بسبب سرعة تأكسد الجذور بسبب الإجهاد أو التعب النفسي الناتج عن التوتر، لذا عليك بمحاربة التوتر بممارسة التمارين الرياضية
لتقليل مستويات التوتر لديك.
ضبط النظام الغذائي الخاص بك:
تناول نظام غذائي صحي خاليًا من الدهون والسكريات
يمكن أن يساعد في حماية الخلايا المسئولة عن صبغة شعرك، لذا احرص على تناول بعض الخضراوات والأطعمة والفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل التوت والخضراوات ذات الاوراق الداكنة و العنب الأحمر، وحاول أن تقلل من المشروبات الغازية
والأطعمة سريعة التحضير والحلويات التي تحتوي على سكريات عالية.
توفيرالفيتامينات والمعادن:
من الممكن أن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن يساهم أيضًا في تغير لون الشعر وضعف صبغته من لونه الأسود إلى اللون الرمادي أو الأبيض، لذا تأكد من حصولك على مستوى كافٍ من فيتامين د
وفيتامين ب 12، لأن النقص في أي منهما قد يؤدي إلى نقص في صبغة الشعر، أيضًا الحرص على تناول المغذيات من الحديد والنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم
الشاي الأسود لتقليل الشعر الأبيض:
الشاي الأسود من المكونات الغنية
بعناصر كثيرة مضادة للأكسدة أن تساعد تقوية جذور الشعر كما انه يساعد على تغمق لون الشعر مع إضافة لمعان وقوة للشعر
الشاي الأسود لمحاربة الشعر الأبيض :
2 ملعقة
كبيرة من الشاي الأسود
كوب ماء
طريقة تحضيره:
قومي بتحضير إناء مناسب وضعي فيه كوب من الماء المضاف إليها الشاي الأسود
ثم انتظري لحين الغليان واتركيه بجانبك حتي يبرد
ثم
قومي بتصفية الشاي
ثم ضعيه على الشعر مع التدليك لفترة تتراوح من 5 لـ 10 دقائق
ثم انتظري ساعة وقومي بغسل شعرك بالقيل من الشامبو
ثم قومي شطف الشعر
أوراق الكاري وزيت جوز الهند: المكونات:
عدد
مناسب من أوراق الكاري
3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
طريقة تحضيره:
اغلي أوراق الكاري مع 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
ضعي الخليط حتى يبرد
ثم قومي بتدليكه في فروة الرأس لمدة 15 دقيقة
ثم اشطفي شعرك
محاربة الشعر الأبيض
MENAFN17102023000132011024ID1107261244