خطوات مهمة تساعد في محاربة الشعر الأبيض.. قللى التوتر

MENAFN - Youm7) بالرغم من تدخل عامل الوراثة في ظهور الشعر الأبي ، لكن هناك عدة طرق أخرى تتسبب في ظهوره بطريقة أسرع، بالإضافة إلى أن ظهوره غير مرتبط بالعمر أيضًا ولا يتوقف على رجال أو نساء، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الخطواتلمحاربة الشعر الأبيضوفقًا لما جاء في موقعstylecraze

شعر أبيض قللي التوتر:



قد يكون التوتر

سببا في ظهور حب الشباب وبعض المشكلات التي تواجه البشرة، أيضًا يمكن أن يتسبب في تغير لون الشعر إلى

الشعر الأبيض بسبب سرعة تأكسد الجذور بسبب الإجهاد أو التعب النفسي الناتج عن التوتر، لذا عليك بمحاربة التوتر بممارسة التمارين الرياضية

لتقليل مستويات التوتر لديك.

ضبط النظام الغذائي الخاص بك:

تناول نظام غذائي صحي خاليًا من الدهون والسكريات

يمكن أن يساعد في حماية الخلايا المسئولة عن صبغة شعرك، لذا احرص على تناول بعض الخضراوات والأطعمة والفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل التوت والخضراوات ذات الاوراق الداكنة و العنب الأحمر، وحاول أن تقلل من المشروبات الغازية

والأطعمة سريعة التحضير والحلويات التي تحتوي على سكريات عالية.

توفيرالفيتامينات والمعادن:

من الممكن أن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن يساهم أيضًا في تغير لون الشعر وضعف صبغته من لونه الأسود إلى اللون الرمادي أو الأبيض، لذا تأكد من حصولك على مستوى كافٍ من فيتامين د

وفيتامين ب 12، لأن النقص في أي منهما قد يؤدي إلى نقص في صبغة الشعر، أيضًا الحرص على تناول المغذيات من الحديد والنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم

الشاي الأسود لتقليل الشعر الأبيض:

الشاي الأسود من المكونات الغنية

بعناصر كثيرة مضادة للأكسدة أن تساعد تقوية جذور الشعر كما انه يساعد على تغمق لون الشعر مع إضافة لمعان وقوة للشعر

الشاي الأسود لمحاربة الشعر الأبيض :

2 ملعقة

كبيرة من الشاي الأسود

كوب ماء

طريقة تحضيره:

قومي بتحضير إناء مناسب وضعي فيه كوب من الماء المضاف إليها الشاي الأسود

ثم انتظري لحين الغليان واتركيه بجانبك حتي يبرد

ثم

قومي بتصفية الشاي

ثم ضعيه على الشعر مع التدليك لفترة تتراوح من 5 لـ 10 دقائق

ثم انتظري ساعة وقومي بغسل شعرك بالقيل من الشامبو

ثم قومي شطف الشعر

أوراق الكاري وزيت جوز الهند: المكونات:

عدد

مناسب من أوراق الكاري

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة تحضيره:

اغلي أوراق الكاري مع 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ضعي الخليط حتى يبرد

ثم قومي بتدليكه في فروة الرأس لمدة 15 دقيقة

ثم اشطفي شعرك

محاربة الشعر الأبيض



