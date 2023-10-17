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وصفات طبيعية لعلاج ندبات حب الشباب.. للحصول على بشرة نقية وصافية

10/17/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Youm7) يعانى البعض من مشكلة ندبات حب الشباب التي تظهر جلية بمختلف أنحاء الوجه، وتحاول المرأة استخدام مستحضرات التجميل لإخفائها، وهذا يعتبر حل مؤقت لهذه المشكلة التي يمكن حلها من خلال اتباع وصفات طبيعية لعلاج ندبات حب الشباب من خلال خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stratumclinics".


وصفات طبيعية لعلاج ندبات حب الشباب

وصفة بياض البيض لعلاج ندبات حب الشباب

يحتوى الجزء الأبيض من البيض على البروتين الذى يمكن أن يستخدم في علاج حب الشباب ، لهذا ينصح بوضع الجزء الأبيض اللزج من البيضة باستخدام كرة قطنية مباشرة على الجلد المتندب وتركه يجف طوال الليل.


علاج ندبات حب الشباب


وصفة زيت الزيتون لعلاج ندبات حب الشباب

يساعد
زيت الزيتون في علاج ندبات حب الشباب وذلك من خلال وضع بضع قطرات منه على كرة قطنية وتدليك البشرة وخاصة الندبات، وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.


وصفات طبيعية لعلاج ندبات حب الشباب


وصفة الليمون لعلاج ندبات حب الشباب

يساعد الليمون في علاج ندبات حب الشبا، ولذلك ينصح بغمس قطعة قطن في عصير الليمون المخفف ومسح الوجه، وتركه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة بانتظام ولكن يفضل تجنب استخدامه في حالة إذا كانت البشرة حساسة، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس.


وصفات لعلاج ندبات حب الشباب


وصفة خشب الصندل لعلاج ندبات حب الشباب

ينصح بمزج مسحوق خشب الصندل مع الماء بقدر الحاجة لتحويله لمعجون، ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت خشب الصندل إلى هذا المعجون وتطبيقه على المناطق المصابة، مع الانتظار لفترة تتراوح مابين 15إلى 30 دقيقة حتى يجف المعجون ثم غسل الوجه، مع العمل بانتظام للتخلص من ندبات حب الشباب أو أي عيوب عموماً.


وصفة جل الصبار لعلاج ندبات حب الشباب

يساعد جل الصبار في علاج حب الشباب، وذلك من خلال تدليك البشرة بإنتظام وخاصة الندبات لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء النظيف حيث يساعد في تلاشي البقع السوداء والظلال الداكنة ببطء.









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