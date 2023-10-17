اعرفى إزاى تلبسى الجيب الفوشيا بطرق أنيقة في كل المناسبات

MENAFN - Youm7) سواء كنت تخططين لحضور حفلة موسيقية، أو حفلة عيد ميلاد أحد الأصدقاء، أو خطوبة، أو مجرد التوجه إلى النادي والاحتفال مع أصدقائك - يجب أن تكون الجيب الفوشيا خيارك النهائي. يبدو هذا اللون رائعًا على جميع ألوان البشرة ويمكن ارتداؤه مع بلوزات ملونة مختلفة. كما أن خيارات الأحذية والإكسسوارات التي تأتي مع هذا اللون لا حصر لها. لذا، تابعي القراءة لتتعرفي على أفضل الاختيارات لنفسك وفقاً لموقع "outfittrends".

طرق ارتداء الجيب الفوشيا بشكل أنيق:جيب فوشيا مع بلوزة زرقاء:

قد نرى بعض الفتيات التي ترتدى ألوان كثيرة مثل اللون الأبيض أو الأسود أو الأزرق ، أو ألوان متطابقة مع الملابس كلها، واللون الفوشيا يبدو أكثر من رائع مع اللون الأزرق، مما يمنح تجربة غير عادية ومميزة، عن طريق ارتداء بلوزة زرقاء قصيرة مع جيب طويلة باللون الفوشيا، مع صندل نسائى مميز.



جيب فوشيا مع بلوزة زرقاء

جيب فوشيا متوسطة الطول:

يمكن للفتاة أن تتألق في ملابس غير رسمية من خلال ارتداء جيب مطوية من اللون الفوشيا مع بلوزة صوفية من اللون الرمادى، مع ارتداء صندل ذهبى اللون، مع رفع الشعر لأعلى وتصفيفه وعمل كعكة لطلة مميزة وغير تقليدية.



جيب متوسطة الطول فوشيا اللون مع بلوزة رمادية

جيب متوسطة الطولمع بلوزة ربيعية زهرية:

يمكن ارتداء جيب متوسطة الطول باللون الفوشيا، الفاتح، مع ارتداء بلوزة ربيعة زهرية، مطبوعة، وتلك الجيب متوسطة الطول تصلح للسفر وبعض المناسبات غير الرسمية مع حمل حقيبة صغيرة الحجم وارتداء حذاء فاتح بأربطة، لطلة بسيطة ورقيقة.



جيب متوسطة الطول باللون الفوشيا مع بلوزة ربيعية

جيب شيفون فوشيا طويلة مع توب أبيض:

من المعروف أن الخامة الشيفون قماش خفيف وانسيابى، ويمكن ارتداء جيب فوشيا اللون مع بلوزة بيضاء صغيرة، ويمكن ارتداء بلوزة من الدانتيل على حسب التفضيل، للحصول على مظهر وشكل أنيق، مع حمل حقيبة سوداء صغيرة، وإسدال الشعر على جانب الكتف لطلة مميزة وأنثوية غاية في الجمال.



جيب شيفون فوشيا طويلة مع توب أبيض

جيب طويلة فوشيا اللون مع بلوزة سوداء أنيقة:

للفتاة التي تريد أن تظهر بشكل غاية في الأنوثة والجمال، يمكن أن ترتدى ملابس عبارة عن جيب فوشيا اللون بطيات كبيرة، مع ارتداء بلوزة باللون الأسود لامعة للحصول على طلة مميزة مع حمل حقيبة صغيرة للحضور إلى المناسبات والحفلات مثل الأميرات.

جيب طويلة فوشيا اللون مع بلوزة سوداء أنيقة



