كيف تبقى هادئاً عند التعرض للضغط والتوتر في العمل؟

(MENAFN
- Youm7) يمكن أن يؤدي
العمل
في بعض الأحيان إلى التوتر، مع تحديد المواعيد النهائية للمهام التي يجب إكمالها.
ومع ذلك، من المهم أن تظل هادئًا تحت الضغط من أجل الحفاظ على عقلك صافيًا واتخاذ قرارات فعالة.
هناك العديد من التقنيات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في إدارة
التوتر
في مكان العمل. فتطوير القدرة على البقاء هادئًا تحت الضغط يمكن أن يساعدك على البقاء منتجًا حتى في أصعب المواقف، ولمعرفة كيف يمكن ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "لايف هاك".
نصائح هامة لجعل عقل الشخص هادئا حتى تحت الضغط:
التعرف على الوقت الذى يشعر فيه المرء بالتوتر:
من الطبيعى أن يشعر الشخص بالتوتر خلال حياته، ولكن قد يصبح الأمر مربكا إذا شعر الشخص بالضغط طوال الوقت، فهو أمر مرهق بحق، ويجب على الشخص أن يتعرف على الوقت الذى يشعر فيه بالتوتر، ويتخذ اللازم للتعامل مع الأمر بشكل جيد، فقد ترتفع ضربات القلب أو يشعر الشخص بالغضب عند الشعور بالضغط، ولهذا يجب التحدث عن مشاعر التوتر للحصول على دعم من الأسرة أو الأصدقاء.
ضغط عمل
التركيز على اللحظة الحالية:
التنفس العميق يعتبر من أبسط الأمور التي تهدئ من الشخص، الذى يشعر بالإرهاق والتوتر، لأنه يمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب وإرخاء العضلات، ويجب معرفة متى يتفاعل الجسم عند الخوف، أو الشعور بالقلق، وعند التعرف على تلك الأحاسيس يمكن البدء بعدها بالتنفس العميق، مع الجلوس في وضع مريح وإخراج الهواء من الرئة، للتخلص من الأفكار السيئة.
التمارين:
من المعروف أن النشاط البدنى يطلق الإندورفين، الذى يقلل من مشاعر التوتر والقلق لدى الشخص ويهدئ من عقله وجسمه، فيمكن أن يخرج الشخص ويركض بعض الوقت وممارسة شكل من أشكال الرياضة المختلفة، لتقليل التوتر والضغط والتنفيس عن النفس.
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الحصول على قسط من النوم:
النوم أمر هام لمساعدة العقل على الهدوء والحصول على راحة واسترخاء، ويجب النوم في المساء بشكل جيد، في موعد محدد، من حوالى من 7 إلى 9 ساعات نوم كل ليلة، لأن قلة النوم تزيد من مستوى التوتر والقلق لدى الشخص ولهذا عليه أن يحصل على المزيد من الراحة من خلال النوم العميق.
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