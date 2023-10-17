كيف تبقى هادئاً عند التعرض للضغط والتوتر في العمل؟

MENAFN - Youm7) يمكن أن يؤديالعملفي بعض الأحيان إلى التوتر، مع تحديد المواعيد النهائية للمهام التي يجب إكمالها.ومع ذلك، من المهم أن تظل هادئًا تحت الضغط من أجل الحفاظ على عقلك صافيًا واتخاذ قرارات فعالة.هناك العديد من التقنيات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في إدارةالتوترفي مكان العمل. فتطوير القدرة على البقاء هادئًا تحت الضغط يمكن أن يساعدك على البقاء منتجًا حتى في أصعب المواقف، ولمعرفة كيف يمكن ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "لايف هاك".

نصائح هامة لجعل عقل الشخص هادئا حتى تحت الضغط:التعرف على الوقت الذى يشعر فيه المرء بالتوتر:

من الطبيعى أن يشعر الشخص بالتوتر خلال حياته، ولكن قد يصبح الأمر مربكا إذا شعر الشخص بالضغط طوال الوقت، فهو أمر مرهق بحق، ويجب على الشخص أن يتعرف على الوقت الذى يشعر فيه بالتوتر، ويتخذ اللازم للتعامل مع الأمر بشكل جيد، فقد ترتفع ضربات القلب أو يشعر الشخص بالغضب عند الشعور بالضغط، ولهذا يجب التحدث عن مشاعر التوتر للحصول على دعم من الأسرة أو الأصدقاء.



ضغط عمل

التركيز على اللحظة الحالية:

التنفس العميق يعتبر من أبسط الأمور التي تهدئ من الشخص، الذى يشعر بالإرهاق والتوتر، لأنه يمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب وإرخاء العضلات، ويجب معرفة متى يتفاعل الجسم عند الخوف، أو الشعور بالقلق، وعند التعرف على تلك الأحاسيس يمكن البدء بعدها بالتنفس العميق، مع الجلوس في وضع مريح وإخراج الهواء من الرئة، للتخلص من الأفكار السيئة.

التمارين:

من المعروف أن النشاط البدنى يطلق الإندورفين، الذى يقلل من مشاعر التوتر والقلق لدى الشخص ويهدئ من عقله وجسمه، فيمكن أن يخرج الشخص ويركض بعض الوقت وممارسة شكل من أشكال الرياضة المختلفة، لتقليل التوتر والضغط والتنفيس عن النفس.



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الحصول على قسط من النوم:

النوم أمر هام لمساعدة العقل على الهدوء والحصول على راحة واسترخاء، ويجب النوم في المساء بشكل جيد، في موعد محدد، من حوالى من 7 إلى 9 ساعات نوم كل ليلة، لأن قلة النوم تزيد من مستوى التوتر والقلق لدى الشخص ولهذا عليه أن يحصل على المزيد من الراحة من خلال النوم العميق.

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