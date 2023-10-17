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ارتفاع المخزون التجارى النفطى لدول منظمة التعاون الاقتصادى لـ2792 مليون برميل

10/17/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر يوليو 2023 بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2792 مليون برميل، بينما استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق وهو 1501 مليون برميل وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".



وأشار التقرير، إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر يوليو 2023 بمقدار 7 آلاف برميل / يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.449 مليون برميل/يوميا ويتوقع انخفاضه إلى 9.434 مليون برميل يوميا في أغسطس 2023، وإلى 9.415 مليون برميل/يوميا فى شهر سبتمبر.



وتابع التقرير، أنه فى تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 9 حفارة خلال شهر يوليو 2023 ليبلغ عددها 607 حفارة.






















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