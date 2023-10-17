المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 9369 سيارة ملاكى خلال سبتمبر 2023

(MENAFN
- Youm7) ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن عدد السيارات "الملاكى – الزيرو " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها سجلت حوالي 9369 سيارة ملاكى.
جاء من بينها ترخيص حوالي
269سيارة موديل 2020 و165 سيارة موديل 2021 و1019 سيارة موديل 2022 و5138 سيارات موديل 2023 و2778موديل
2024 ، وذلك عن شهر سبتمبر 2023 .
يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 24545 مركبة ، وهذا يعنى أن المبيعات الفعلية للسوق قد إنخفضت عن الشهر السابق بنحو 2128 مركبه .
كما أوضح تقرير سبتمبر أيضا أن إجمالى المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية سجلت 1503 مركبة موديل 2020 و2679مركبة موديل
2021و6808 مركبة موديل 2022 و9740 مركبة موديل 2023 و3815 مركبه موديل 2024.
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