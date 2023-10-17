25% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر إلى الصين بنهاية 2022 والوقود والقطن أهم الصادرات

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.25%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 0.2% .

وتشير بيانات الجهاز إلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022، وفقا لما يلي:

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