25% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر إلى الصين بنهاية 2022 والوقود والقطن أهم الصادرات

(MENAFN
- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الصادرات المصرية بنهاية عام 2022، حيث ارتفعت قيمتها مسجلة 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 25.1%.
وتشير بيانات الجهاز إلى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام
2022، وفقا لما يلي:
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 1.4 مليار دولار.
قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.
فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.
أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.
ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.25%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 0.2% .
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