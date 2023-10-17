معرض فى متحف دورسيه بباريس يستعرض آخر 10 أشهر فى حياة فان جوخ

(MENAFN
- Youm7) يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 170 لميلاد فنسنت فان جوخ ، صاحب مسيرة حافلة فى عالم الفن، ولهذا يستعرض معرض ينظمه متحف دورسيه فى باريس، الأشهر الأخيرة فى حياة الفنان العالمى فان جوج، والذى يستمر حتى 4 فبراير 2024.
تم تنظيم المعرض بالتعاون مع متحف فان جوخ في أمستردام، حيث افتتح المعرض لأول مرة فى وقت سابق من هذا العام،
بعنوان" الأشهر الأخيرة
لفان جوخ في أوفير سور واز"، ويجمع المعرض 48 لوحة لوحة و25 رسمًا "اسكيتشات"، يُعرض الكثير منها فى باريس لأول مرة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.
فى الفترة ما بين 20 مايو 1890 قدم الفنان فان جوخ العديد من الرسومات عندما انتقل إلى أوفير سور واز، حتى وفاته فى 29 يوليو.
انتقل فان جوخ إلى أوفير سور واز، وهي بلدة رعوية تبعد حوالي 20 ميلاً شمال غرب باريس، ليكون أقرب إلى أخيه وتاجر الأعمال الفنية ثيو وابن أخيه الرضيع، فنسنت ويليم، وكذلك لتلقي العلاج من الدكتور بول جاشيت.
ينقسم المعرض إلى ستة أقسام موضوعية، مثل ""أوفير جميلة جدًا" و"البورتريه الحديث"، ويتضمن المعرض مشاهد عن حياة الزهور الساكنة، وصورًا تجريبية بأنماط نسجية، ولوحات متناغمة، وسلسلة من اللوحات الفنية، ورسومات رائعة ورسائل من فان جوخ.
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