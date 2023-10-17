معرض فى متحف دورسيه بباريس يستعرض آخر 10 أشهر فى حياة فان جوخ

MENAFN - Youm7) يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 170 لميلاد فنسنت فان جوخ ، صاحب مسيرة حافلة فى عالم الفن، ولهذا يستعرض معرض ينظمه متحف دورسيه فى باريس، الأشهر الأخيرة فى حياة الفنان العالمى فان جوج، والذى يستمر حتى 4 فبراير 2024.







تم تنظيم المعرض بالتعاون مع متحف فان جوخ في أمستردام، حيث افتتح المعرض لأول مرة فى وقت سابق من هذا العام،

بعنوان" الأشهر الأخيرة

لفان جوخ في أوفير سور واز"، ويجمع المعرض 48 لوحة لوحة و25 رسمًا "اسكيتشات"، يُعرض الكثير منها فى باريس لأول مرة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.



فى الفترة ما بين 20 مايو 1890 قدم الفنان فان جوخ العديد من الرسومات عندما انتقل إلى أوفير سور واز، حتى وفاته فى 29 يوليو.











انتقل فان جوخ إلى أوفير سور واز، وهي بلدة رعوية تبعد حوالي 20 ميلاً شمال غرب باريس، ليكون أقرب إلى أخيه وتاجر الأعمال الفنية ثيو وابن أخيه الرضيع، فنسنت ويليم، وكذلك لتلقي العلاج من الدكتور بول جاشيت.

ينقسم المعرض إلى ستة أقسام موضوعية، مثل ""أوفير جميلة جدًا" و"البورتريه الحديث"، ويتضمن المعرض مشاهد عن حياة الزهور الساكنة، وصورًا تجريبية بأنماط نسجية، ولوحات متناغمة، وسلسلة من اللوحات الفنية، ورسومات رائعة ورسائل من فان جوخ.