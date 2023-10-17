انطلاق مهرجان الإثارة والتشويق ضمن الشارقة الدولي للكتاب

MENAFN - Youm7) يفتح معرض الشارقة الدولى للكتاب أمام زوار دورته الـ42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين بأدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الإثارة والتشويق" التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 8-10 نوفمبر المقبل.





ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع "مهرجان الإثارة والتشويق" في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين بهذا النوع من الأدب، بالجمهور من عشاق الغموض والألغاز والسرديات القصصية.





ضيوف الدورة الثانية من "مهرجان الإثارة والتشويق"

وتضم قائمة الأدباء الدوليين المشاركين في الدورة الثانية من المهرجان كلاً من الكاتب الفنلندي ماكس سيك، أحد أكثر كتاب الإثارة والجريمة مبيعاً في العالم، ومن أهم إصداراته "الضغينة الأخيرة"، والكاتبة الأمريكية كيه جيه هاو، التي حصل أول كتاب لها في سلسلة "وسيط الحرية" على جائزة "أفضل أول رواية إثارة"، وترشح إلى القائمة القصيرة في "جوائز باري".





ومن الولايات المتحدة يشارك الكاتب جيه دي باركر، المؤلف صاحب رواية "لعبة المتصل" الشهيرة، ودانييل تروسوني، المؤلفة الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، والتي تم اختيار كتابها "السقوط عبر الأرض" كواحد من أفضل عشرة كتب للعام 2007، وآيفي بوشودا، المؤلفة الأكثر مبيعًا والحائزة على عدة جوائز عن روايات الإثارة، مؤلفة "غنوا لها".





كما يحل ضيفاً على المهرجان فيليكس فرانسيس، من المملكة المتحدة، مؤلف روايات الجريمة، والكاتب في نيويورك تايمز وصنداي تايمز، ومن أستراليا كلاً من الكاتبة كانديس فوكس، الفائزة

بجائزة "نيد كيلي" العالمية، والكاتب أليكس فينلي، المؤلف الأكثر مبيعًا عالميًا للروايات الغامضة والمثيرة، والكاتبة كاثلين أنتريم، الحاصلة على جائزة أكثر كتب الإثارة مبيعاً.





جلسات نقاشية

ويشهد اليوم الأول من المهرجان، الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، جلستين نقاشيتين، الأولى

بعنوان "إعداد التقلبات والمنعطفات في حبكة الرواية"، تقدمها الكاتبة آيفي بوشودا، والثانية بعنوان "كتابة سيناريو الغموض والجريمة والتشويق"، يقدمها كل من الكاتب الفنلندي ماكس سيك والكاتب الأمريكي بليك كراوتش.





وفي اليوم الثاني، الخميس الموافق 9 نوفمبر، تقدم الكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني جلسة نقاشية بعنوان "خلف الستارة"، إلى جانب جلسة بعنوان "استكشاف الجاذبية العالمية للتشويق والإثارة" للكاتب جيه دي باركر.





وتتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان "الكشف عن المجهول: أسرار كتابة شخصية محقق جاذبة في الرواية البوليسية" مع الكاتبة الأسترالية الكاتبة كانديس فوكس، إلى جانب جلسة "كتّاب وكاتبات قصص الإثارة" ويقدمها كل من الكاتب الأسترالي أليكس فينلي والكاتبة كاثلين أنتريم.





ورش عمل

ويقدم المهرجان ورشتي عمل من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً في المنتدى 2، الأولى في اليوم الأول، الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر، بعنوان "إتقان فن التشويق والإثارة: كيفية إعداد سرديات شيقة" يقدمها كل من الكاتبة الأمريكية كيه جيه هاو، والكاتب جيه دي باركر، في حين تقام الورشة الثانية في اليوم الثاني، يوم الخميس، 9 نوفمبر، تحت عنوان "الكشف عن الغموض: تعلُّم التشويق المقنع في تطوير الحبكة والشخصيات" مع الكاتبة الأسترالية كانديس فوكس.









توقيع كتب

وتشمل الفعاليات جلسات توقيع كتب لأعمال الكاتبات والكتاب المشاركين في نهاية كل جلسة نقاشية وورشة عمل، على مدار أيام المهرجان الثلاثة.





يُشار إلى أن كتاب المهرجان، يشاركون ضمن 216 ضيفاً من 69 دولة حول العالم في 1700 فعالية خلال الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1-12 نوفمبر، وتستضيف 2033 ناشراً من 108 دول، و 600 مؤلف يوقّعون إصداراتهم الجديدة، وتعرض 1.5 مليون عنوان.





آيفي بوشودا





أليكس فينلي





فيليكس فرانسيس





كانديس فوكس





كاثلين أنتريم





مهرجان الإثارة والتشويق





دانييل تروسوني





جيه دي باركر





كيه جيه هاو





ماكس سيك